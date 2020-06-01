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Премьер Румынии заплатил штраф за нарушение карантина

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  • 1.06.2020, 12:15
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Премьер Румынии заплатил штраф за нарушение карантина

Людовик Орбан заплатил штраф за то, что был без маски и курил в помещении.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заплатил штраф в размере 3000 леев (617 евро) за нарушение коронавирусных ограничений, поскольку он был без маски и курил в помещении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В субботу в социальных сетях появилась фотография, на которой Орбан сидит в своем кабинете за столом с несколькими министрами и курит сигарету, при этом никто из присутствующих не был в масках. Их маски лежали на столе.

В своем заявлении Орбан признал нарушение правил, заявив, что некоторые члены правительства собрались в его офисе после долгого рабочего дня 25 мая, в день его 57-летия.

"Премьер-министр знает, что правила должны соблюдаться всеми гражданами, независимо от их положения. Если закон нарушается, должны применяться санкции", - говорится в заявлении.

После 60 дней строгого карантина во время чрезвычайного положения, которое истекло 15 мая, правительство Орбана распорядилось установить 30-дневный режим повышенной опасности, когда ношение масок стало обязательным в общественном транспорте и в закрытых общественных местах. Курение в помещении запрещено в Румынии с 2016 года.

С начала эпидемии в Румынии подтвердили 19 133 случаев заболевания коронавирусом и 1253 летальных случаев.


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