Житель Столбцов записал песню под впечатлением от вчерашних событий в стране

Житель Столбцов записал песню под впечатлением от вчерашних событий в стране4
- 1.06.2020, 13:00
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Найди в себе силу.
Житель Столбцов Кирилл Волков записал песню под впечатлением от вчерашних событий, передает телеграм-канал «Баста!».
Мы очень устали, но почему-то молчим
Нам рты завязали, и мы молча сидим.
Один в поле не воин, с колен сложно встать.
Но если ты недоволен – не нужно молчать!
Люди, очнитесь, оглянитесь вокруг,
Наконец разберитесь – кто враг, а кто – друг.
Пора нам проснуться, все исправить скорей
Ради будущей жизни, счастья наших детей.
Найди в себе силу, страх преодолей.
Чем больше нас будет – тем мы будем сильней.
Деды воевали за Родину-Мать.
А нам нужно беречь ее, любить и защищать!
Вставай, пора что-то менять.
За свободу свою пора нам воевать!
Вставай, сколько можно молчать.
Не давай ему больше себя унижать!
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