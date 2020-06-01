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Житель Столбцов записал песню под впечатлением от вчерашних событий в стране

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  • 1.06.2020, 13:00
  • 2,103
Житель Столбцов записал песню под впечатлением от вчерашних событий в стране
ФОТО: «НАША НІВА»

Найди в себе силу.

Житель Столбцов Кирилл Волков записал песню под впечатлением от вчерашних событий, передает телеграм-канал «Баста!».



Мы очень устали, но почему-то молчим
Нам рты завязали, и мы молча сидим.
Один в поле не воин, с колен сложно встать.
Но если ты недоволен – не нужно молчать!

Люди, очнитесь, оглянитесь вокруг,
Наконец разберитесь – кто враг, а кто – друг.
Пора нам проснуться, все исправить скорей
Ради будущей жизни, счастья наших детей.

Найди в себе силу, страх преодолей.
Чем больше нас будет – тем мы будем сильней.
Деды воевали за Родину-Мать.
А нам нужно беречь ее, любить и защищать!

Вставай, пора что-то менять.
За свободу свою пора нам воевать!
Вставай, сколько можно молчать.
Не давай ему больше себя унижать!

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