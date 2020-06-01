Появилось впечатляющее видео, снятое вчера на предвыборных пикетах 1.06.2020, 13:23

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Фото: «Наша Ніва»

Видеофакт.

Тысячи белорусов вышли на улицы и площади в десятках городов, чтобы сказать "Стоп таракан! Свободу Сергею Тихановскому!"

Телеграм-канал “Баста!” опубликовал впечатляющее видео с кадрами, снятыми вчера на предвыборных пикетах.

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