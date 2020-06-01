Медики в противочумных костюмах спасают минчан по всему городу 1.06.2020, 20:03

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фото: телеграм-канал «Баста»

Жители Минска сообщают о новых вспышках эпидемии.

Большинство зараженных находятся дома на самоизоляции, соседи узнают об очагах Covid-19 в подъезде только когда видят медиков или милиционеров, которые проверяют их состояние. Часто врачи приезжают на личных автомобилях, пишет телеграм-канал «Баста».

Фото сделаны сегодня вечером во дворах по следующим адресам:

Берута, 18/2, Голодеда, 77, Карвата, 25, Рафиева, 49/1, Рокоссовского, 115, 117, Слободская, 157, Червякова, 63, Шаранговича, 53.

фото: телеграм-канал «Баста»

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