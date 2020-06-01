«Ползарплаты уходит в первый день» 1.06.2020, 20:13

Парикмахер честно рассказала о своих доходах и расходах.

Жительница Барановичей, работающая мужским мастером-парикмахером в одном из салонов города, рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, каким образом экономит на декоративной косметике, как предпочитает отдыхать и кто покупает ей одежду:

- Я родилась и выросла в Ганцевичах. Возиться с волосами, делать прически мне нравилось с самого детства, поэтому после школы я решила поступать в Барановичский колледж сферы обслуживания на специальность «парикмахер-универсал». Сначала я была уверена, что начну работать как универсальный мастер. Но уже в процессе обучения стало ясно, что душа больше лежит именно к мужским стрижкам.

Окончив обучение, я вернулась в родной город, вышла замуж, родила дочь. После декрета начала работать по специальности. Однако вскоре мы с мужем поняли, что нужно переезжать в Барановичи. Я считаю: чем больше город – тем больше перспектив. Барановичи – не Нью-Йорк, конечно, но инфраструктура здесь лучше, чем в Ганцевичах.

«Место с нормальным заработком нашлось не сразу»

После переезда я начала искать место работы. К этому моменту я успела поднабраться опыта: у меня были постоянные клиенты, а мои работы хвалили опытные мастера. Но место с нормальным заработком нашлось не сразу.

На собеседовании в одном из салонов мне пообещали платить около 400 рублей в месяц. На первое время я была согласна и на это. Проработав месяц, я была «приятно» удивлена зарплатой в 200 рублей. Это повторилось через месяц, два. На все мои вопросы работодатель твердил, что у меня мало клиентов. Хотя посетителей на самом деле было предостаточно. И я решила уходить.

Искать новое место долго не пришлось, увидела объявление. Пришла в салон, где работаю сейчас. Получаю, как мне и обещали, 500 рублей. Плюс чаевые – иногда в месяц выходит до 50 рублей. К слову, мужчины, в отличие от женщин, оставляют больше чаевых. А постоянные клиенты периодически радуют то шоколадкой, то конфетами. Уже экономия на сладком к чаю. Ну, а на обед – ссобойка из дома.

На пару ужинов и покупку полуфабрикатов

В первый же день своей получки я сразу рассчитываюсь за коммуналку – на это уходит 150 рублей. В эту графу входят не только оплата за свет и газ, но и расходы за мобильную связь и интернет, а также пакет услуг Zala.

Затем оплачиваю рассрочку за телефоны мужа и дочери – это еще 100 рублей. А потом покупаю проездной – на работу я добираюсь на общественном транспорте.

После оплаты всех обязательных расходов на покупку продуктов у меня остается 100 рублей. Этих денег хватает на то, чтобы несколько дней, возвращаясь с работы домой, покупать продукты для приготовления ужина, закупку кое-каких полуфабрикатов, чтобы была возможность приготовить что-то по-быстрому, когда прихожу поздно, и на то, чтобы несколько раз купить ребенку фруктов и сладостей.

Около 20 рублей идет на покупку бытовой химии, шампуня, геля для душа.

Волосы красят коллеги

Женщина должна выглядеть красиво и ухоженно. И на уход за собой в месяц я трачу 95 рублей. Сюда входит оплата услуг мастера по маникюру, которого я посещаю два раза в месяц (плачу ему по 20 рублей), и покупка краски для волос за 20 рублей. На услуги парикмахера тратиться не приходится, так как красят меня мои коллеги.

Минимум раз в месяц я посещаю косметолога. Это еще плюс 35 рублей. Сейчас я прохожу курс лечения кожи лица, во время которого пользоваться декоративной косметикой запрещено, поэтому выходит экономия. Также экономить на косметике помогает перманентный макияж бровей и век, который я сделала несколько лет назад. Раз в несколько месяцев покупаю только тональник и тушь.

Посиделки с подружками реже

Из развлечений я предпочитаю встречи с подругами. Раньше мы собирались каждую неделю, а то и чаще, сейчас, во время пандемии коронавируса, встречаемся реже.

Каждая встреча обходится в 20 рублей. Раньше мы устраивали посиделки в кафе, сейчас покупаем роллы и другие вкусности и собираемся у кого-нибудь дома.

На одежду и обувь выделить какую-то сумму из моей зарплаты не получается. Поэтому обновки мне и дочери оплачивает муж. Впрочем, покупать что-то из вещей я стараюсь по необходимости. Чаще всего я заказываю необходимый товар в интернете – на некоторых сервисах у меня уже накоплены бонусы на скидки.

Все остальные расходы ложатся на плечи мужа. Небольшую сумму, необходимую на ремонт, также откладываем с его зарплаты.