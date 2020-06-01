Найдены доказательства существования древнего ледяного озера на Марсе 1 1.06.2020, 20:30

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На Красной планете ранее была река и озера.

Ученые, изучающие данные с марсохода Curiosity, нашли доказательства древнего покрытого льдом озера в кратере Гейл на Марсе. Полученные сведения подтверждают теорию чередования теплого и холодного климата на ранней Красной планете, пишет lenta.ua.

Несколько миллиардов лет назад кратер Гейл на Марсе содержал озеро или серию озер. Была даже река, которая когда-то впадала в этот водоем. К такому выводу пришли ученые, работающие с данными марсохода Curiosity NASA, он приземлился в кратере в августе 2012 года и с тех пор изучает этот регион. Результаты получены по итогам всестороннего анализа данных многолетнего эксперимента на борту марсохода в лаборатории SAM.

Последняя изучает химический состав и минералы в образцах горных пород, включая органические соединения, чтобы определить пригодность этой части Красной планеты в начале ее истории. Это тестирование ранее подтвердило обилие жидкой воды в прошлом, а также разнообразие органических молекул, сохранившихся в марсианских породах. Последний анализ нашел свидетельства предыдущего покрытого льдом озера в кратере Гейл, и оно, как считается, существовало в более холодный период между двумя более теплыми отрезками времени в истории Марса. Эти данные подтверждают идею о том, что климат планеты менялся от более теплого к более холодному, прежде чем стать постоянно холодным и сухим, как сегодня. Изменение наклона оси вращения планеты и вулканическая активность могли бы сыграть важную роль в этой нестабильности.

Чтобы сделать свои выводы, ученые изучали изотопы кислорода и углекислого газа. Это позволяет узнать, какие химические процессы были вовлечены в формирование горных пород, в том числе была ли задействована какая-либо биологическая активность, как это происходит на Земле. Анализ показал, что в некоторых карбонатах изотопы кислорода были более легкими, чем те, что найдены в атмосфере Марса. Это говорит о том, что карбонаты образовались в холодном, вероятно, покрытом льдом, озере. Если бы карбонаты формировались в более теплом водоеме, то изотопы на самом деле должны были быть немного тяжелее, чем те, что из воздуха. Исследователи говорят, что лед мог высосать тяжелые изотопы кислорода, оставив позади более легкие, которые в конечном итоге будут найдены в карбонатах.