закрыть
1 июня 2020, понедельник, 21:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Ждем новой волны роста доллара и евро в июне

  • 1.06.2020, 21:11
  • 1,170
Эксперт: Ждем новой волны роста доллара и евро в июне

Прогноз по валютам.

В Беларуси основные иностранные валюты подорожали на прошлой неделе. Продолжат ли рост доллар и евро в июне? Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал об этом в комментарии myfin.by.

– На прошлой неделе на внешних валютных рынках основной тенденцией было заметное падение доллара.

Пара евро/доллар выросла с 1,0910 до 1,1110, или на 1,8%.

Российский рубль также укреплялся. Он чуть-чуть уступил выросшему евро, но значительно укрепился к доллару.

Доллар в России снизился с 71,8 до 70,7 российского рубля, или на 1,5%. Евро вырос с 78,3 до 78,5 российского рубля, или на 0,3%.

При этом белорусский рубль уступил всем валютам, включая падающий доллар.

Доллар за неделю вырос на 0,48%, евро подорожал на 2,29%, российский рубль вырос на 2,01%.

В результате валютная корзина подорожала на 1,6%. Это максимальный недельный рост корзины с конца марта.

Причиной такого роста валюты, вероятнее всего, стала покупка валюты предприятиями. Вряд ли население в условиях падения доходов покупало в серьезных объемах валюту. Эту версию мы сможем проверить уже только в июне. Когда выйдет статистика по покупке - продаже валюты за май.

На этой неделе рост иностранных валют, вероятно, продолжится.

Доллар может подорожать за неделю до 2,42 белорусского рубля,

евро может вырасти до 2,74 белорусского рубля.

А российский рубль вырастет до 3,48 белорусского рубля за 100 российских.


популярное за неделю

Мнение

Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада
Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада Дмитрий Бондаренко
Открытое письмо
Открытое письмо Светлана Тихановская
Хватит кормить режим
Хватит кормить режим Павел Северинец
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа Виталий Цыганков