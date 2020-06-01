Эксперт: Ждем новой волны роста доллара и евро в июне 1.06.2020, 21:11

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Прогноз по валютам.

В Беларуси основные иностранные валюты подорожали на прошлой неделе. Продолжат ли рост доллар и евро в июне? Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал об этом в комментарии myfin.by.

– На прошлой неделе на внешних валютных рынках основной тенденцией было заметное падение доллара.

Пара евро/доллар выросла с 1,0910 до 1,1110, или на 1,8%.

Российский рубль также укреплялся. Он чуть-чуть уступил выросшему евро, но значительно укрепился к доллару.

Доллар в России снизился с 71,8 до 70,7 российского рубля, или на 1,5%. Евро вырос с 78,3 до 78,5 российского рубля, или на 0,3%.

При этом белорусский рубль уступил всем валютам, включая падающий доллар.

Доллар за неделю вырос на 0,48%, евро подорожал на 2,29%, российский рубль вырос на 2,01%.

В результате валютная корзина подорожала на 1,6%. Это максимальный недельный рост корзины с конца марта.

Причиной такого роста валюты, вероятнее всего, стала покупка валюты предприятиями. Вряд ли население в условиях падения доходов покупало в серьезных объемах валюту. Эту версию мы сможем проверить уже только в июне. Когда выйдет статистика по покупке - продаже валюты за май.

На этой неделе рост иностранных валют, вероятно, продолжится.

Доллар может подорожать за неделю до 2,42 белорусского рубля,

евро может вырасти до 2,74 белорусского рубля.

А российский рубль вырастет до 3,48 белорусского рубля за 100 российских.