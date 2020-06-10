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Шанс выйти из Зазеркалья

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  • Евгений Липкович
  • 10.06.2020, 13:26
  • 2,471
Шанс выйти из Зазеркалья
Евгений Липкович
Фото: facebook.com

Пора покончить с этим позорным «только у нас».

Пожилой, за семьдесят, мужик из Голландии приехал в Минск консультировать по финансируемой правительством Нидерландов программе. Он вызывал сотрудников нашей фирмы по одному и просто разговаривал. Расспрашивал о проблемах и давал советы. Я рассказал, что правительство издает безумные постановления, требует соблюдать их, грозя казнями египетскими, и постоянно теребит отчетами об исполнении. Он смотрел непонимающе. «Вы читали «Алису в стране чудес»? - спросил я. - Добро пожаловать в Зазеркалье.»

Голландец усмехнулся:

- Если правительство хочет, чтобы вы рассказывали ему сказки, то почему нет? Но у вас должна быть своя голова на плечах.

Простой банальный совет заставил всерьез задуматься.

У нас выбрали президентом человека, который единственный голосовал против независимости страны.

Под вопли о том, что только мы преграждаем путь натовским войскам, продали американцам передовой ракетный комплекс С-300.

Только у нас аплодисменты, которые во всем мире являются знаком признательности и одобрения, стали символом протеста, запрещались и преследовались властями.

Только у нас президент, издавший специальный декрет о необходимости указывать в декларации об имуществе, подаваемой во время избирательной кампании в центризбирком всех детей претендентов, сознательно не указал своего новорожденного сына. Только у нас альтернативных кандидатов в президенты посадили после оглашения результатов выборов.

Только у нас население оказались виновато в том, что пыталось защитить свои сбережения от безумной экономической политики, а не Национальный банк, который устроил эмиссию, обесценив вклады граждан.

Только у нас человек, который довел страну до инкорпорации в другое государство, теперь заявляет, что только он единственный защитник суверенитета и независимости.

Эти парадоксальные «только у нас» можно продолжать и продолжать.

Но одно надо обязательно запомнить, записать на подкорку, отлить в бронзе:

Только у нас президент угрожает стрелять в свой народ, если избиратели за его не проголосуют!

Сейчас есть шанс выйти из этого Зазеркалья и покончить с этим позорным «только у нас».

Не упустить бы его.

Евгений Липкович, «Фейсбук»


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