«Во время голосования за независимость Лукашенко спрятался в туалете» 10.01.2020, 9:51

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ФОТO: EPA

Есть основания полагать, что в «час Х» диктатор повторит этот трюк.

«Нужно прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости», – заявил вчера Лукашенко. В ответ ему суды массово наказали штрафами мирных протестующих против интеграции с Россией. Более 40 процессов и почти 35 тысяч рублей штрафов – таковы итоги вчерашнего дня, сообщает «Белсат».

Среди наказанных – политик Анатолий Лебедько, который рассказал, в чем особенность этих судебных процессов по сравнению со всеми предыдущими.

«[Этот процесс] не укладывается в обычные рамки отношений оппозиция-милиция. Это все-таки затрагивает вопрос будущего», — отмечает политик.

Анатолий Лебедько рассказал, что во время своего судебного процесса пытался донести это даже до судьи.

«Я выходил на улицу, чтобы защитить в том числе и вас! Потому что через полгода может случиться так, что председатель уже Верховного Суда РФ поставит в Вашу трудовую книжку штамп, что вы не нужны этой системе», — рассказал политик.

Также он подчеркнул нелепость ситуации, в которой Лукашенко, по его словам, пытается монополизировать тему независимости:

«Это вызывает у меня лично улыбку, но я не исключаю, что будет цензура на это слово [независимость], на то, чтобы кто-то его использовал, кроме Лукашенко. И об этом говорит тот человек, который, – извините, я говорю об этом как депутат независимости – когда придавалась сила конституционного закона Декларации о государственном суверенитете, Лукашенко был тем депутатом, который, извините, спрятался в туалете и не голосовал за это решение. Почему сегодня мы должны думать, что в очередное время икс он снова не скроется где-нибудь в туалете в одной из своих резиденций?»

Среди тех, кого судили в Минске 9 февраля – блогер Николай Масловский. Обвиняемый рассказал о грубой лжи из уст милиционеров.

«Там [в суде] даказухи нет. Там есть только показания двух омоновцев, которые утверждают, что я будто бы там [на Площади] был. То есть нормальный судья должен был бы требовать какой-либо дополнительной доказательной базы или отправить дело на доработку…», — рассказал блогер.