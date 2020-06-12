Первый шаг нужно сделать тебе 1 Михаил Колтович

12.06.2020, 16:19

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Фото: «Белсат»

Завтра эти люди будут стоять рядом с тобой на Площади.

Возможны ли перемены в этом году? Безусловно! И наше общее будущее зависит от каждого из нас!

Все мы видели, сколько людей приходили подписываться за независимых кандидатов. Выстраивались километровые очереди за то, что бы отдать свой голос против Саши 3%, за честные выборы. Все мы прекрасно знаем, что при диктатуре Лукашенко честных выборов нет и не будет.

Массовые пикеты и митинги за несколько дней разрушили иллюзию, которую годами строил диктатор, иллюзию того, что большинство либо молчит, либо за него. Нет никакого большинства, есть пресловутые 3%.

Недовольных экономической и политической обстановкой в стране абсолютное большинство. Нам нужно осознать, что мы способны влиять на происходящее. Посмотрите на наших европейских соседей. Одна массовая акция – и правительство уже идет на уступки.

У многих из нас есть варианты самооправдания - "Я один ничего сделаю", "Когда все выйдут на протест, тогда и я выйду", "У меня работа, учеба, нет времени на это".

Эти мысли и должен каждый выкинуть из своей головы. Хотя бы на месяц. Самый простой способ избавиться от них – придти на пикет или уличную акцию. Десятки и сотни единомышленников вокруг – это вставляет мозги лучше всего.

Безусловно, Лукашенко не собирается играть в демократию. Если в 2010 году он разрешил зарегистрировать серьезных протестных политических оппонентов и дорого поплатился за это, то этих ошибок сейчас он не допустит. В пример можно привести недавнюю регистрацию протестных кандидатов, которые не были зарегистрированы по надуманным самим же ЦИК причинами.

Начни с себя. Не обвиняй оппозицию или кандидатов в бездействии. Стань примером тем, кто по каким-либо причинам пока еще молчит и терпит. Поверь, завтра эти люди будут стоять рядом с тобой на Площади. Но первый шаг нужно сделать тебе.

Михаил Колтович, пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь"