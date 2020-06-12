В США разработали тест, показывающий уровень иммунитета к COVID-19 12.06.2020, 21:44

2,387

Обычные тесты на антитела показывают, болел ли человек коронавирусом.

Ученые из Университета Северной Каролины разработали новый тип теста на антитела к коронавирусу, который демонстрирует качество сформированного иммунитета у пациентов.

Об этом сообщает Science Immunology, пишет «Униан».

Обычные тесты на антитела к коронавирусу показывают, болел ли человек коронавирусом, но они не могут определить, насколько сильный иммунитет к болезни. Однако новый тест может помочь эпидемиологам определить уровень коллективного иммунитета среди населения.

Тест работает методом анализа крови. Во время анализа определяются антитела, которые конкретно нацелены на фрагмент белка коронавируса. Этот фрагмент называется доменом, что связывает рецептор белка коронавируса – RBD. Тест показывает уровни этого домена, которые соотносятся с уровнями всех важных нейтрализующих антител, отвечающих за иммунитет к SARS-CoV-2.

На данном этапе ученые совершенствуют тест для того, чтобы снизить его стоимость и еще больше сократить время получения результата. В идеале исследователи хотят, чтобы анализ занимал примерно час. Это сделает его конкурентно способным, так как современные тесты на анализ уровней антител занимают от нескольких часов до нескольких дней.