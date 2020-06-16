Украина помогла разоблачить покушение на грузинского журналиста, который обругал Путина 16.06.2020, 13:59

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Подозреваемого россиянина задержали в Тбилиси.

В столице Грузии Тбилиси 15 июня задержали россиянина, который по заказу лидера Чечни Рамзана Кадырова планировал убийство журналиста Георгия Габунии. Год назад Габуния в прямом эфире обругал президента России Владимира Путина.

Об этом заявил глава телеканала «Мтавари архи», на котором работает журналист, Ника Гварамия, сообщает hromadske.ua.

Задержанный — 38-летний ингуш Васамбек Боков. Информацию о том, что он готовит покушение на Габуню, грузинским властям предоставили украинские правоохранители, говорит Гварамия.

Также глава телеканала добавляет, что по информации украинской стороны, заказчиком убийства является лидер Чечни Рамзан Кадыров. Причиной для заказа якобы стало то, что журналист обругал Владимира Путина.

Правоохранительные органы Грузии пока эту информацию не прокомментировали.

Отмечается, что лидер Чечни сразу после инцидента заявил, что «российского президента уважают миллионы молодых людей» и посоветовал журналисту надежно спрятаться.

Напомним, в начале июля 2019 года грузинский оппозиционный телеканал стал фигурантом политического скандала между Россией и Грузией. 7 июля ведущий авторской программы «PS» Георгий Габуния русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно обругал его. Власти страны осудила его высказывания. На «Рустави-2» решили не увольнять Габунию. Однако новый владелец телеканала Кибар Халваши уволил гендиректора телеканала Нику Гварамию и назначил на эту должность своего юриста Паату Салию.

Телеканалу «Рустави-2» 25 лет. По информации неправительственной организации «Transparency International Грузия», в период с 2004 по 2012 годы телекомпания двадцать раз меняла владельца.

Во время «революции роз» «Рустави-2» открыто поддерживал оппозицию, а позже оказался под контролем режима, сформировавшегося после революции.

В 2012 году, после смены власти в Грузии, все крупные телеканалы перестроились в пользу правящей партии «Грузинской мечты». Единственный крупный канал, который вещает на всю страну, оставшийся под влиянием оппозиции, в частности экс-президента Саакашвили, это «Рустави 2».