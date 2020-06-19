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Виктор Бабарико, его сын и задержанные члены инициативной группы признаны политзаключенными

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  • 19.06.2020, 15:03
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Виктор Бабарико, его сын и задержанные члены инициативной группы признаны политзаключенными
ФОТО: SVABODA.ORG

Белорусские правозащитники потребовали немедленно их освободить.

Белорусские правозащитники написали общее заявление с требованием освободить Виктора Бабарико и членов его инициативной группы, пишет сайт spring96.org.

Они считают, что реальными основаниями уголовного преследования являются политические мотивы. На основании этого правозащитники признают четверых задержанных - Виктора и Эдуарда Бабарико, Светлану Купрееву и Виктора Дударева - политическими заключенными.

«Учитывая данные обстоятельства, мы приходим к выводу, что реальными основами уголовного преследования Виктора Бабарико и членов его инициативной группы являются политические мотивы, направленные на остановку его публичной деятельности по выдвижению его в качестве кандидата в президента Республики Беларусь и дальнейшем участии в выборах» - говорится в совместном заявлении.

Под заявлением подписались правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинский комитет, центр правовой трансформации Lawtrend, «Правовая инициатива», «Инициатива Forb», группа «Идентицность и право», «Human constanta», Ассамблея неправительственных демократических организаций, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозского.


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