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ВОЗ назвала число разрабатываемых в мире вакцин против коронавируса

  • 2.06.2020, 21:02
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ВОЗ назвала число разрабатываемых в мире вакцин против коронавируса
фото: reuters

Большинство из них находятся на доклинической стадии испытаний.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывают 133 потенциальных вакцины против COVID-19. Большинство из них находятся на доклинической стадии испытаний.

Об этом пишет CNN.

Как отмечается, 10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания в США, Великобритании и Китае. При этом 123 из них находятся на доклинической стадии испытаний, в частности, в Токийском университете, университете Тулэйн, университете Альберты и университете Питтсбурга.


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