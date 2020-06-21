Ученые выяснили, когда люди смогут разговаривать с животными 19 21.06.2020, 11:08

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Прогноз сделали исследователи из Японии.

В 2040 году люди получат возможность разговаривать с кошками и собаками, а роботы станут выращивать овощи на фермах. Такой прогноз сделали исследователи из Японии, пишет lenta.ua.

Сотрудники одного из правительственных ведомств озвучили на заседании Кабинета министров почти четыре десятка предсказаний, которые затрагивают особенности жизни людей спустя двадцать лет в 2040 году. Данные предсказания являются частью официальной программы White Paper, в которой виртуальная реальность и настоящая жизнь все больше напоминают единое целое.

На этот раз японские специалисты заявили, что при приближении указанного выше времени у всех появится общее человеческое сознание, благодаря которой получится одному индивидууму дегустировать питание, которое употребляет в пищу другой человек. Появится умение вести беседы с животными, в частности, с кошками и собаками, а имеющие ограниченные возможности лица сумеют покататься на лыжах и не только благодаря новейшим проектам в области виртуальной реальности.

В обнародованном представителями японского Министерства науки документе указано, что состоится автоматизация тяжелого оборудования, которым пользуются люди на фабриках и в строительстве. Роботизированные механизмы станут выращивать овощи и фрукты на сельскохозяйственных предприятиях и собирать урожай, а беспилотные дроны смогут доставлять их на дом и в торговые точки.