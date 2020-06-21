Ученые выяснили, какая ягода самая полезная для здоровья 2 21.06.2020, 21:13

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Лето считается самым лучшим сезоном для насыщения организма полезными микроэлементами и витаминами.

Одной из наиболее полезных ягод является черная смородина, считают врачи, пишет lenta.ua.

Многие люди считают, что самое существенное количество витамина C находится в лимоне, но в черной смородине его в четыре раза больше. Также эта ягода богата каротинами, эфирными маслами, антоцианами, антиоксидантами, витаминами K, E и P, дубильными вещества и многими другими полезными элементами.

Употребление черной смородины активирует обмен веществ, тонизирует организм, укрепляет иммунитет, понижает глазное давление при глаукоме, укрепляет зубы и кости. Ягода убирает сухость и зуд кожи, устраняет усталость глаз при продолжительном пребывании возле персонального компьютера и позитивно сказывается на работе сердца.

Значительный объем фолиевой кислоты в данной ягоде оказывает помощь по снижению влияния радиации на человеческий организм и выводит из него токсины, свинец, кобальт и ртуть. Особенно положительно с такой функцией справляется отвар, приготовленный из сушеных ягод.

Крайне полезна черная смородина при язве, цистите, ревматоидном артрите, цинге, авитаминозе, герпесе, холицистите и других заболеваниях.