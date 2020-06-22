«Мы герои»: врач из Минска жестко ответила Кочановой 5 22.06.2020, 7:53

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Марина Исакова

Фото: @marmih_gyn

Медик вступилась за коллег по профессии.

Гинеколог из Минска Марина Исакова написала пост ко Дню медицинского работника, в котором откомментировала недавние слова главы "совета республики" Натальи Кочановой, сообщает euroradio.by:

""Когда вы шли в медицину, вы знали про свои зарплаты", — сказала на днях одна высокопоставленная женщина. Поздравила так поздравила. Ничего не скажешь", — написала Марина.

Поступая в университет, рассказывает доктор, она и ее колеги мечтали спасать жизни — а в 17 лет "девочка не думает о зарплате, она думает о жизни с присущим юношеским максимализмом". Профессия врача была престижной и студентов-медиков называли будущим страны:

"Со мной учились целеустремленные, амбициозные, умные люди. И мне каждый раз жаль, когда они уходят! Потому что они могли бы нам помочь. Я думаю, почему так. И ответ очевиден. Кроме низкой зарплаты, медикам постоянно тыкают фразой "ты знала, куда шла", пишут жалобы (часто необоснованные), снимают премии. Обращаются как с обслугой, иногда даже хуже. Иногда врачи постарше сами говорят эту фразу, а потом плачут украдкой в ординаторской... Разве спасти человека, помочь забеременеть, помочь родить, сделать крутую операцию это не подвиг?".

Марина объясняет, чем медики отличаются от спортсменов с высокими зарплатами —ответственностью "в миллиарды раз выше", и именно медики сейчас держат удар перед COVID-19.

"Мы не народец, Мы — Народ. Спасибо @viktar_babaryka за эти слова! Мы достойны уважения! А наши медики Герои, а не терпилы", — резюмирует девушка. Она предлагает колегам делиться тем, что накипело, под хештегом #мызналикудашли. И благодарит всех, кто помогает больницам и врачам во время пандемии коронавируса.

О зарплатах медиков Наталья Кoчанова рассуждала 19 июня в Пинске во время посещения пикета претендентки в президенты Светланы Тихановской. На жалобы пинчан о низких зарплатах глава cовета республики сказала, что сама из простой семьи.

— Если мне нужно кормить семью, то я пойду работать дворником, — заявила чиновница.