Перекличка клептократов 22.06.2020, 8:13

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КАРИКАТУРА: CARTOON.KULICHKI.COM

Еще одно разоблачение госпропаганды.

Лукашенко объявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Беларуси (как будто они там когда-то были рождены). Дальше посыпалось то же самое, что и у российских начальников – не дать «переписать историю», «предать память победителей» и т.п.

Это – попытка подменить реальные проблемы Беларуси и России тем, что на деле не существует, пишет телеграм-канал «Серпом ПО».

Реальные проблемы –это низкий уровень жизни людей, отсутствие перспектив, несменяемость власти, сказочное обогащение правящей верхушки, и лично Лукашенко с Путиным.

Что же касается «возрождения нацизма», то такой проблемы нет. Ни в мире, ни в России, ни в Беларуси. Равно как и нет проблемы «переписывания истории» - это предмет для историков, а не для политических демагогов.

А уж что касается желания клептократов в России и Беларуси «защищать память победителей», то никто из миллионов, не живущих уже на Земле людей, прошедших Вторую мировую, не давал сегодняшним диктаторам разрешения что-то там «защищать». Их родственники тоже.

Единственное, что клептократы защищают – свои богатства и цель одна – усидеть во власти как можно дольше.

Какие при этом выставляются отвлекающие внимание рекламные щиты – «социальный консерватизм» Патрушева, «победа» Путина, борьба «с нацизмом» Лукашенко, - значения не имеет.

Всегда за ними скрываются гнилые, дрожащие от страха диктатуры.