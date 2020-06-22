Социологи зафиксировали крайне низкую поддержку «обнуления» Путина в России 6 22.06.2020, 11:35

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ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ «ДОЖДЬ»

Лишь 25% россиян поддержали бы поправки в Конституцию при наличии альтернативного варианта.

При альтернативном голосовании поправки президента Владимира Путина поддержала бы только четверть россиян (25%). Таковы данные социологического опроса, проведенного «Левада-центром» с 11 по 17 июня, пишет «Новая газета».

Приверженцев президентского пакета оказалось меньше, чем сторонников предложенной Общественным конституционным советом (ОКС) и партией «Яблоко» «Конституции свободных людей» (28%) и даже меньше, чем противников обоих проектов (26%).

Работа над альтернативным путинскому пакетом поправок, получившим название «Конституция свободных людей», началась в январе. Тогда после публикации в «Новой газете» был созван Общественный конституционный совет, который готовил поправки вместе с ведущими российским юристами-конституционалистами. Депутаты от «Яблока» через региональные законодательные собрания вносили эти поправки в Госдуму.

80% участников опроса Левада-центра считают, что «Конституцию свободных людей» было бы правильно вынести на голосование наравне с поправками Путина.

Все поправки ОКС и «Яблока», о которых спрашивали социологи, были поддержаны большинством опрошенных.

• 82% россиян приветствовали введение выборности членов Совета Федерации;

• 68% — наделение Госдумы правом выносить вотум недоверия отдельным министрам,

• 51% — наделение депутатов правом выдвигать кандидатуру премьер-министра;

• 54% опрошенных выступили за сокращение срока полномочий президента с 6 до 4 лет,

• ровно половина — поддержала выборность председателей судов голосованием судей.

• 41% респондентов высказался за запрет российским гражданам участвовать в деятельности частных военных компаний. Однако тех, кто не согласился с такой поправкой, все равно оказалось меньше — 38%. Затруднились с ответом 20% опрошенных.

Наибольшую поддержку у россиян нашли социальные поправки ОКС и «Яблока»: об обязанности государства лечить детские заболевания за счет бюджета (95%), о передаче пенсионных накоплений по наследству (90%), о введении индивидуальных накопительных счетов для зачисления части доходов от экспорта природных ресурсов (77%), о закреплении в Конституции единого возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин на уровне 60 лет (58%).

В целом пакет поправок Общественного конституционного совета поддерживают 74% россиян, против высказались только 17%. В отличие от альтернативного голосования, когда респондентам предлагалось выбрать между пакетами Путина и ОКС, этот вопрос задавался после того, как респонденты высказались по каждой поправке Совета в отдельности.

Кроме того, социологи спросили участников исследования, как они относятся к проведению «общероссийского голосования» в разгар пандемии коронавируса. Почти две трети респондентов (60%) считают, что это неправильно, тогда как только треть (33%) не видят в выбранном времени проблемы.

В опросе приняли участие 1516 человек старше 18 лет по репрезентативной выборке населения России.