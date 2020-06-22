Банк Литвы выпускает «Монету надежды» 22.06.2020, 12:58

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Фото: Lietuvos Bankas

Ее делают в знак уважения к борцам с пандемией.

Банк Литвы начал выпуск коллекционной «Монеты надежды» в знак уважения к медикам и всем людям, принимавшим участие в борьбе с пандемией коронавируса, пишет «Новая газета Балтия» со ссылкой на Reuters.

На краю монеты выгравирована надпись Post tenebras lux, что в переводе с латыни означает «После мрака — свет». На монете изображен луч, свет от которого освещает надпись «2020». Тень отражается в надпись SOS – международный сигнал бедствия.

«Это монета надежды, потому что даже в самой темной точке мы верили, что, оставаясь вместе, мы достигнем света», — пояснила заместитель главы Центробанка Литвы Аста Куниоши. По ее словам, выпуском монеты Банк Литвы хотел выразить благодарность медикам, водителям общественного транспорта, учителям, а также всем тем, кто придерживался самоизоляции.

Монета отчеканена в серебре номиналом пять евро, в меди с никелем – номиналом 1,5 евро.