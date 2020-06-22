Литва вернула визовый сбор для граждан Беларуси 12 22.06.2020, 21:43

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Национальная литовская виза будет стоить для белорусов 60 евро.

Литва с июля возвращает визовый сбор для граждан Беларуси, пишет delfi.lt.

Национальная литовская виза будет стоить для белорусов 60 евро. Столько же стоит белорусская виза для литовцев.

Решение о возвращении визового сбора литовское правительство приняло у понедельник, 22 июня. Этот сбор не взимался с 2011 года. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пояснил, что визы будут выдаваться со скидкой в 50%. Он назвал это паритетным зеркальным решением, так как белорусы применяют такую скидку к гражданам Литвы.

По данным литовского МИДа, в 2011-2019 годах граждане Беларуси получили 44 966 национальных виз. Консульский сбор за это время мог бы составить более 2,6 миллиона евро.

Беларусь не выразила протеста по поводу такого решения Литвы. Однако официальный Минск пожелал, чтобы этот сбор начал действовать вместе с договором с ЕС об упрощенном порядке выдачи виз, то есть с 1 июля.

Напомним, что шенгенская виза с 1 июля будет стоить для белорусов 35 евро.