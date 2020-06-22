Зеленский выступил за пересмотр долгов в мире 3 22.06.2020, 22:20

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Владимир Зеленский

По его мнению, снижение долговой нагрузки на развивающиеся страны позволит избежать глобального кризиса.

Пандемия коронавируса изменила мир и все страны должны на это отреагировать. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail, сообщил в понедельник, 22 июня, офис президента Украины, передает korrespondent.net.

"Надо менять приоритеты, прекратить все войны, все средства и технологии должны быть направлены на здравоохранение, на медицину, климатические проблемы", - сказал он.

По мнению президента, снижение долговой нагрузки на развивающиеся страны, к которым относится и Украина, позволит избежать глобального кризиса.

"Надо пересмотреть систему долгов. Сейчас всем странам будет очень трудно, если мы этого не сделаем. И по всему миру начнется сильнейший экономический кризис", – заявил Зеленский.