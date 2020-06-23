Американская нефть подорожала до максимума с весны 1 23.06.2020, 20:43

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Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent составляет $43,59 за баррель.

Американская нефть марки WTI подорожала до максимума с 6 марта на торгах во вторник, 23 июня, после заявления президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем остается в силе, передает korrespondent.net.

В ходе торгов на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) ее стоимость поднималась до 41,47 долларов за баррель, но позже рост замедлился до 41,22 доллара (+1,2%).

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $43,59 за баррель (+1,18%).