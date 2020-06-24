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Российский солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

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  • 24.06.2020, 21:36
  • 6,017
Российский солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
фото с сайта: og.ru

Перед парадом солдат кричал о ненависти к сотрудникам ФСБ.

Об этом сообщает lenta.ru.

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Он кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В отношении него заведено уголовное дело, молодой человек задержан.


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