Российский солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Российский солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади3
- 24.06.2020, 21:36
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Перед парадом солдат кричал о ненависти к сотрудникам ФСБ.
Об этом сообщает lenta.ru.
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Он кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В отношении него заведено уголовное дело, молодой человек задержан.