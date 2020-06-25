Минчане о водном коллапсе: Нереально выстоять такую очередь 12 25.06.2020, 9:43

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Как люди справляются с проблемой, возникшей из-за халатности властей.

В среду у минчан во Фрунзенском и Московском районах весь день были проблемы с водой: люди жаловались на едкий запах. «Минскводоканал» сказал, что по качеству — все в норме, кроме запаха, который появился из-за жары. Поэтому сейчас предприятие промывает магистральные трубы. Пользоваться такой водой люди опасаются. Журналисты tut.by сходили в Сухарево — посмотрели, как справлялся вечером огромный район, оставшийся без воды.

Конец рабочего дня, люди у цистерн с водой: «Девушка, идите отсюда, а!»

После сообщений о проблемах с водой в Сухарево возле торгового центра MAXIMUS установили цистерну с водой. В конце рабочего дня тут все еще огромная очередь, все с бутылками по 5 литров либо с пластиковыми канистрами. Люди злятся, общаться отказываются: «Девушка, идите отсюда, а!» Могу их понять — ведь в течение всего дня до «Минскводоканала» нельзя было дозвониться, что случилось с водой, долгое время было неизвестно.

К цистерне идет крепкий мужчина с шестью пустыми пятилитровыми бутылками. Он живет на Шаранговича, 66. Дмитрий говорит, не успел прийти с работы, а жена уже отправила его за водой.

— Дома двое деток, нужно воды принести, чтобы завтра было что пить. Жена ничего не готовила весь день — вот сейчас приду, принесу воды — картошку приготовит.

Дмитрий рассказывает, о проблемах с водой жена узнала из чата дома в вайбере, от жителей, никаких объявлений на подъезде не было.

— В группе сообщили, что случилась какая-то поломка, сказали, что воду из крана вообще нельзя никак употреблять. В интернете писали, что это на один день.

Пенсионерки у питьевого родника на Горецкого: «По телевизору сказали, что из крана сейчас нельзя воду пить»

У родника возле Горецкого, 81 собралась внушительная толпа, кто-то на велике, кто-то опять с канистрами и ведрами, девушка в очереди читает книгу. Люди окружили пруд. За ними всеми наблюдает человек в штатском — в Минске это уже традиция.

На лавочке сидят пенсионеры, которые ждут свою очередь к фонтанчику. Говорят, что они тут уже два часа и, судя по тому, как продвинулась очередь, час еще точно придется ждать. Бабушка, которая соглашается с нами пообщаться, показывает — в своей сумке на колесиках она привезла пятилитровую и литровую пустые бутылки. Пришла с улицы Одинцова, 18.

— Без воды нормально справлялись. Где-то часов в 12 уже запах появился, а утром умывались — все было нормально. Я как услышала, как пахнет, — не стала ничего с такой водой делать. Тем более по телевизору в новостях сказали, что из-под крана сейчас нельзя воду пить и готовить на ней тоже. В водоканал мы не дозвонились, ждали, что к нам приедет цистерна с водой, но так и не дождались ее, хотя раньше так было всегда, если случалась авария.

Пенсионеры относятся к ситуации с пониманием, говорят, что в их районе вода всегда не очень. Очередь их тоже не расстраивает:

— Мы с советских времен в очередях стоим, так что не в первый раз!

В «Минскводоканале» сообщали, что декоративно-питьевые источники в парке 60-летия Октября, на улицах Горецкого и Лещинского переведены на работу в круглосуточном режиме.

Общепит, парикмахерская, бассейн. Кто как справился с проблемой?

В «Пицца Темпо», которая находится в ТЦ MAXIMUS, одна из работниц заведения нам рассказала, что утром пришла, как обычно, на работу, вымыла руки и почувствовала неприятный запах. Девушка сообщила об этом директору заведения.

— Обстановка грустненькая. Воду мы берем у других наших объектов, где она хорошая. Со своими бутылками ездим туда. К цистерне не ходим — нереально выстоять такую очередь. Сейчас литров 60 у нас есть точно.

Девушка говорит, что этого достаточно для бесперебойной работы на сегодня, а если закончится, то за водой можно съездить.

— Никто не знает, сколько это продлится. Это зависит от водоканала. Все пишут, что показатели в пределах нормы, но мы все равно не используем воду из-под крана.

В бассейне школы № 2, которая находится на улице Семеняко, занятия сегодня отменили.

— Мы сегодня не работаем. Завтра будем звонить уточнять в санстанцию. Проблема именно с душем, в бассейне вода нормальная — у нас там стоят немецкие фильтры, все в порядке.

В бассейне рассказали, что узнали о проблеме не от посетителей. Сотрудники сами живут в Малиновке, поэтому заметили неприятный запах еще с утра.

В салоне красоты Beauty Level Studio, который находится в Сухарево, решили обезопасить клиентов, поэтому не пользуются водой из-под крана совсем. Запах сотрудники заметили сами, тоже с утра — тогда и приняли решение отменить заказы.

— Вода ужасная, мы пользоваться ей не можем. Парикмахеры перестали мыть головы клиентам — мы отменяем записи. Для других специалистов покупаем воду в бутылях. К цистернам не очень удобно ходить и стоять в очередях, поэтому покупали — на завтра тоже будем покупать, — говорит директор салона Дарья.

Магазины: «Тут какой-то мужчина снимает ажиотаж с водой!»

В небольших магазинах полки с 5-литровыми бутылками воды к вечеру совсем опустели. Продавцы говорят: «Ждем еще 20 поддонов, сегодня должны привезти».

В крупных магазинах вроде Green в Green City ситуация, кажется, под контролем.

Воды много — как в небольших объемах, так и по пять литров. Менеджер в зале немного паникует, но контролирует процесс, звонит охране по телефону и говорит про нашего фотографа: «Тут какой-то мужчина с профессиональным фотоаппаратом и в майке с бело-красной полосой ходит и снимает ажиотаж с водой».

Ажиотаж тут и правда есть. Грузчик привозит новый поддон с тремя рядами пятилитровых бутылок в 20.12, в 20.18 последнюю бутылку забирает женщина. Установив одну партию, грузчики сразу ставят вторую, только и успевают собирать по залу пустые поддоны.

Один парень успевает взять бутылки с поддона и шутит, говорит девушке:

— А сколько она стоит? Сейчас — бах, и на кассе будет 10 рублей.

Шутки в сторону — с ценой на воду все в порядке: пятилитровая бутылка «Дариды» стоит 1,89 руб.

Девушки в магазине берут 10 литров воды со словами:

— Успели, а теперь можно и за едой спокойно пойти.

Сегодня в магазине сложно найти покупателей без воды: у женщин в корзине по 10 литров, мужчины берут и в четыре раза больше. Кто сколько может унести, столько и берет.