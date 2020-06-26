Минчане о вреде от некачественной воды: Аллергическая реакция с ожогами 6 26.06.2020, 11:22

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Анастасия

Люди массово обращаются в больницы.

Жители Московского и Фрунзенского районов столицы утверждают, что пострадали от некачественной воды. И присылают фотографии, на которых отчетливо видны красные пятна и раздражение кожи, сообщает «Радыё Свабода».

Анастасия, живущая на Налибоцкой улице в Каменной Горке, рассказала:

– Я вчера приняла душ. На коже появились красные пятна, сыпь, зуд кожи. Я вызвала скорую помощь. Приехали, сказали, что это аллергия. Сегодня стало еще хуже.

В четверг она побывала на приеме у дерматолога в частном медицинском центре.

– Врач сказал, что это аллергическая реакция с ожогами рук, спины и лица. Выписаны противоаллергические препараты…

Другая девушка написала:

– В 16:00 пошли в душ. Сначала я не пахла, но потом мне пришлось просто выбежать в мыле. Раздражение пошло по рукам, тело слегка покалывало. Звонила в скорую – они говорят звонить в водоканал, а водоканал сказал звонить в скорую – там знают о ситуации. Замкнутый круг.

Юлия сообщила, что проснулась в среду после ночной смены довольно поздно, пошла в душ.

– Буквально, как только я вышла из ванной, почувствовала изжогу на коже головы, затем по всему телу появились красные пятна, головокружение, стало тошнить. Хорошо, что ни умыться, ни почистить зубы, ни тем более выпить кофе еще не успела.

Минчане начали жаловаться на качество воды утром 24 июня. Люди чувствовали неприятный запах и неприятные ощущения на коже. С проблемой столкнулись около 800 тысяч жителей Фрунзенского и Московского районов столицы.

25 июня главный государственный санитарный врач Наталья Жукова сказала: «Данные, которые мы получили из лаборатории позволяют нам выдохнуть и понять, что вода соответствует всем тем требованиям, которые предъявляются к микробиологическим показателям. Это предварительные данные». При этом она добавила, что воду пить нельзя.