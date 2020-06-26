Какие универсалы до $7 тысяч предлагает белорусский рынок 26.06.2020, 21:10

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фото с сайта: abw.by

Специалисты оценили рынок подержанных автомобилей.

В этой подборке сайт abw.by оценил, что сейчас предлагается на рынке подержанных универсалов. Потолок бюджета установим на 7000$ - за эти деньги можно попытаться найти не только "уставший" Passat B3, но и более-менее свежий автомобиль. Возможно, даже комфортный.

Говорим "свежий дачный автомобиль" - подразумеваем Lada Largus/Logan MCV. Вряд ли за эти деньги можно найти что-то более утилитарное, машину, которую можно гонять по грейдеру и нагружать, не боясь замарать обивку салона. Правда, по этим же критериям Largus популярен у таксистов - экземпляр с прошлым без таксометра придется поискать.

фото с сайта: abw.by

Например, можно присмотреться к этому варианту - комплектация скромная, но что нужно "дачмобилю"? К тому же автомобиль прошел антикоррозийную обработку, а техосмотр действует до ноября. Цена - 5600$ за Largus 2014 г.в.

Простите, без Passat в такой подборке никуда. В наш бюджет попадает поколение B6. Главное в выборе этой модели - уделить внимание кузову и выбирать вариант с наименее проблемным мотором (о болячках "бэушных" Passat B6 можно почитать здесь). Например, искать автомобиль с 1.9 TDI - чуть ли не каждый любитель VW всегда готов рассказать, чем хорош этот дизель.

фото с сайта: abw.by

В базе объявлений есть такие машины. К примеру, этот универсал 2006 года предлагается за 6900$. Владелец утверждает, что машина у него уже семь лет и находится в отличном состоянии. Комплектация вполне хороша: подушки безопасности “вкруг”, штатная навигация, климат- и круиз-контроль, обогрев сидений. Если все это до сих пор работает, а машина действительно хороша, то почему бы и нет?

Нужен полный привод и пластиковый обвес, чтобы не бояться поцарапать автомобиль кустами? Тогда смотрим в сторону поистине любопытного и не самого популярного варианта в наших широтах. Skoda Octavia Scout с бензиновым мотором 2.0 и "механикой" продается в Новополоцке ровно за 7000$.

фото с сайта: abw.by

"Полный привод работает корректно, масло в муфте (+ фильтр) и "раздатке" поменяно" - это чуть ли не главный пункт в описании машины 2007 года выпуска. Но потенциальному покупателю, конечно, неплохо бы осмотреть автомобиль на СТО. Кстати, техосмотр у этой Octavia - до мая следующего года, а оснащение неплохое: помимо "круиза" и "климата" есть задние парктроники, датчики дождя и света, экран с мультимедиа, электропривод зеркал и защита картера.

Citroёn C5 второго поколения вполне себе популярное авто у белорусов. Понемногу эти "французы" дешевеют, некоторые экземпляры уже доступны в категории "до 7000". Рискнем? Но для начала лучше ознакомиться с нашим материалом о надежности C5. Тогда и с выбором мотора будет больше ясности, и хитрая подвеска не напугает.

фото с сайта: abw.by

Универсал с мотором 1.6 HDI, возможно, не обещает владельцу совсем беспроблемное будущее, но и не должен замучить его мигренью. В Кобрине как раз продают машину за 6000$ (еще и запас на всякий случай останется!), правда, в небогатой комплектации: кондиционер, "круиз", обогрев сидений и задние парктроники.

А что "бюджетные" модели? Тот же Chevrolet Lacetti вполне подходит под эти критерии. Машина довольно простая в обслуживании, разве что за ЛКП нужен глаз да глаз. В базе объявлений Автобизнеса мы нашли экземпляр за 5999$ с бензиновым двигателем 1.6 и "механикой". Владелец машины довольно подробно описал произведенные работы.

фото с сайта: abw.by

"Автомобиль во вторых руках в РБ, есть записи всех замен и обслуживаний с 55 тысяч пробега. Технически обслужен, подвеска без посторонних шумов, свежие наконечники (пара), 15 июня менял оба ШРУСа, новый АКБ (на гарантии). Мотор Opel, работает отлично, масло не берет вообще. Машиной занимаюсь, обслуживаю сразу. Без вложений! Весь кузов промовилен, в заводской краске, без ДТП. Есть комплект дисков с зимней резиной. Просторный салон, рабочий кондиционер, комфортная подвеска".

С 7000$ в заначке можно направиться по шведскому вектору. Но следует отметить, что это будут "шведы" по низу рынка. За 5950$ (с торгом) в Минске продают Volvo V50 с двухлитровым дизелем на 136 л.с. и "механикой". Кузов довольно жизнеутверждающего цвета, прямо как в детской песенке про голубой вагон, который "бежит, качается". Шутки в сторону - что пишет владелец?

фото с сайта: abw.by

"Как купил, сразу поставил автономный отопитель Webasto, зимой завожу всегда на теплую. Расход 4-6,5 л (трасса/город), фирменные литые диски, система стабилизации, 6МКПП, круиз-контроль, 2-зонный "климат", комбинированные сиденья, регулировка сидений в трех направлениях как у водителя, так и у пассажира, рейлинги, задний спойлер, сетка в багажник, "противотуманки". Машина ухожена, обслуживалась на профессиональной СТО (масло с фильтрами менял каждые 7-8 тысяч), находится в хорошем состоянии, не требует вложений, гостехосмотр пройден. Отдам в хорошие руки".

Самый оригинальный экземпляр в нашей подборке - для тех, кто любит эффектные авто и готов заниматься обслуживанием. Нынешний хозяин Saab 9-3 2008 года выпуска с дизелем 1.9 и "механикой" не скрывает проблем:

фото с сайта: abw.by

"Не работает "ручник" на одно колесо, нужно менять трос (цена троса - 40 руб., замена - столько же). Не работает подсветка "номера". Не открывается замок задней двери с ключа - открывается только вручную, нужно менять или перебирать".

Не сказать, что проблемы критичные, но руки приложить придется. Зато вы получите симпатичный и необычный универсал. Подойдет тем, у кого к даче ведет асфальтированная дорога.