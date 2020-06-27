В какой «хоккей» они не играют 2 27.06.2020, 21:54

2,332

Иллюстрационное фото

Талантливые cпортсмены продолжат уезжать из России.

Министерство спорта предлагает обязать российских спортсменов до 23 лет оплачивать расходы клубов на их подготовку, в случае перехода в зарубежную команду, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Нетрудно понять, что речь идет, прежде всего о хоккее. И о молодых хоккеистах, уезжающих сначала в зарубежные юниорские лиги, а затем в НХЛ.

Платите выкуп и уходите.

Вряд ли это поможет. Талантливые игроки продолжат уезжать и не будут ничего платить.

Показательно, что идея появилась именно сейчас, а не в «нулевые» или «десятые» годы. Стало окончательно понятно, что КХЛ проигрывает в конкуренции НХЛ, не может являться альтернативой для талантливых игроков, в случае если их ждет карьера в Канаде и Америке.

И дело здесь не только в организации хоккея, но и в общей застойной обстановке в стране, остановившейся в развитии, повернувшей назад. Какая здесь может быть перспектива у молодых хоккеистов? Лучше играть в Канаде и Америке, получать там гражданство (как это сделал путинист Малкин), растить там своих детей, устраивать жизнь вдали от России.

Не исключено, что скоро идея Минспорта будет обобщена, и власти постараются заставить платить всех молодых россиян, которые после окончания университетов решат покинуть Россию, приложив свои таланты за границей. Учился за счет бюджета? Верни деньги!

Процесс подсчета «сколько ты должен государству» стоит только начать.

Альтернатива – сделать страну свободной и удобной для жизни, пусть и далеко отставшей от западных стран, но стремящейся их догнать – российским начальством не рассматривается. Такой подход их интересам не соответствует, потому что при таком подходе они не нужны. В такой «хоккей» они не играют.