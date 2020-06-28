Клиенты Белгазпромбанка возмущены вскрытием ячеек и пропажей ценностей 2 28.06.2020, 21:53

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фото: belsat.eu

Десятки человек пришли в головной офис, чтобы проверить свои вещи.

Некоторые клиенты Белгазпромбанка написали заявления в банк из-за вскрытия депозитарных ячеек без их присутствия и пропажи содержимого. Это обнаружилось, когда они на этой неделе смогли проверить их содержимое, пишет tut.by.

До этого попасть в помещение с ячейками нельзя было из-за следственных действий. В банке рассказали, что заявления клиентов по ячейкам передали в управление Департамента финансовых расследований Госконтроля. При этом клиенты отмечают, что их не уведомляли о каких-либо действиях в отношении их ценностей, а некоторые из них, предположительно, попали в кадр сюжета госТВ, в котором говорилось про «дело Белгазпромбанка» и показывались кадры обыска в банке.

Депозитарные ячейки расположены в головном офисе Белгазпромбанка, где 11 июня проходили обыски. Они также есть и в областных центрах, но в тексте речь именно про те, которые в головном офисе. До минувшего вторника клиенты не могли посмотреть, на месте ли содержимое ячеек. Причина — проводимые следственные действия, поясняла ранее руководитель временной администрации банка Надежда Ермакова.

В минувший вторник для клиентов снова открыли доступ к ячейкам. В головном отделении образовалась очередь из желающих проверить, на месте ли их вещи.

— Ячейки стали доступны со вторника, в этот же день пришел в головное отделение банка. В очереди было около 80−90 человек, — рассказывает клиент, который в итоге написал заявление в банк из-за вскрытия депозитарной ячейки. — Почему так произошло — я не знаю.

Еще один из клиентов банка, который ранее сообщал о невозможности попасть в помещение с депозитарными ячейками, рассказал, что следов вскрытия не обнаружил, а все содержимое было на месте. Он обращался в головное отделение в среду.

В итоге несколько человек написали заявления в банк с претензиями на вскрытие депозитарных ячеек без их присутствия и пропажу содержимого.

Некоторые ценные вещи клиентов банка, предположительно (в том числе пропавшие из ячеек), попали в кадр сюжета на «Беларусь 1», который вышел 13 июня.

По некоторым деталям (количеству ценностей, номерам, упаковке) клиенты банка предположили, что в кадр попали их вещи из ячеек.

Получить комментарий в КГК, досматривали ли представители ДФР содержимое депозитарных ячеек и изымали ли содержимое, не удалось.