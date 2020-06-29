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В США разрешили испытательные полеты Boeing 737 MAX

  • 29.06.2020, 10:47
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В США разрешили испытательные полеты Boeing 737 MAX

Эксплуатацию самолета запрещали после двух авиакатастроф.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило концерну Boeing начать летные испытания самолета 737 MAX.

Как сообщило агентство Bloomberg 28 июня, о соответствующем решении FAA проинформировало Конгресс в электронном письме. Официально управление не выпускало релиз об этом, передает gordonua.com.

В испытаниях будут принимать участие летчики FAA.

В письме Конгрессу сказано, что испытания являются одним из заключительных этапов перед сертификацией самолета. При этом в FAA подчеркнули, что еще не приняли решение о его возвращении к эксплуатации.

По данным агентства Reuters, испытательные полеты возобновятся 29 июня и будут продолжаться три дня. Они в основном пройдут в штате Вашингтон. Во время полетов, в частности, проверят систему улучшения характеристик маневрирования MCAS, которая, как считается, стала причиной крушений самолетов этой модели.

Компания Boeing отказалась от комментариев. Но в заявлении, опубликованном на ее сайте, сказано, что за последние несколько месяцев компания добилась значительных успехов в процессе возвращения самолетов модели 737 MAX на рынок.

"Компания продолжает работать с FAA и другими регуляторами над процессом сертификации программного обеспечения 737 MAX", – сказано в заявлении.

Агентство Bloomberg отметило, что для выдачи разрешения на коммерческие полеты FAA понадобятся месяцы. В лучшем случае это может произойти в сентябре.

На слушаниях в Конгрессе США в декабре 2019 года глава FAA Стивен Диксон заявил, что намерен лично сесть за штурвал во время одного из испытательных полетов 737 MAX. Он сказал, что не подпишет заключение о сертификации до тех пор, пока не будут завершены все технические проверки FAA и он сам не поуправляет самолетом (заявление Диксона опубликовано на сайте FAA).

Эксплуатация самолетов модели 737 МАХ началась в 2017 году. В марте 2019 года полеты и поставки этих самолетов приостановили по всему миру после двух авиакатастроф (в Индонезии и Эфиопии), в результате которых погибло 346 человек. Причиной крушения лайнеров стала ложная активация системы MCAS.

В январе 2020 года Boeing объявила о приостановке сборки самолетов модели 737 МАХ, их выпуск она возобновила в мае.

Перед тем как остановить производство в январе, компания выпустила около 400 самолетов модели 737 МАХ, которые так и не смогла поставить заказчикам. Из-за ситуации с Boeing 737 MAX корпорация терпит миллионные убытки.


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