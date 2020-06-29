В США разрешили испытательные полеты Boeing 737 MAX 29.06.2020, 10:47

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Эксплуатацию самолета запрещали после двух авиакатастроф.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило концерну Boeing начать летные испытания самолета 737 MAX.

Как сообщило агентство Bloomberg 28 июня, о соответствующем решении FAA проинформировало Конгресс в электронном письме. Официально управление не выпускало релиз об этом, передает gordonua.com.

В испытаниях будут принимать участие летчики FAA.

В письме Конгрессу сказано, что испытания являются одним из заключительных этапов перед сертификацией самолета. При этом в FAA подчеркнули, что еще не приняли решение о его возвращении к эксплуатации.

По данным агентства Reuters, испытательные полеты возобновятся 29 июня и будут продолжаться три дня. Они в основном пройдут в штате Вашингтон. Во время полетов, в частности, проверят систему улучшения характеристик маневрирования MCAS, которая, как считается, стала причиной крушений самолетов этой модели.

Компания Boeing отказалась от комментариев. Но в заявлении, опубликованном на ее сайте, сказано, что за последние несколько месяцев компания добилась значительных успехов в процессе возвращения самолетов модели 737 MAX на рынок.

"Компания продолжает работать с FAA и другими регуляторами над процессом сертификации программного обеспечения 737 MAX", – сказано в заявлении.

Агентство Bloomberg отметило, что для выдачи разрешения на коммерческие полеты FAA понадобятся месяцы. В лучшем случае это может произойти в сентябре.

На слушаниях в Конгрессе США в декабре 2019 года глава FAA Стивен Диксон заявил, что намерен лично сесть за штурвал во время одного из испытательных полетов 737 MAX. Он сказал, что не подпишет заключение о сертификации до тех пор, пока не будут завершены все технические проверки FAA и он сам не поуправляет самолетом (заявление Диксона опубликовано на сайте FAA).

Эксплуатация самолетов модели 737 МАХ началась в 2017 году. В марте 2019 года полеты и поставки этих самолетов приостановили по всему миру после двух авиакатастроф (в Индонезии и Эфиопии), в результате которых погибло 346 человек. Причиной крушения лайнеров стала ложная активация системы MCAS.

В январе 2020 года Boeing объявила о приостановке сборки самолетов модели 737 МАХ, их выпуск она возобновила в мае.

Перед тем как остановить производство в январе, компания выпустила около 400 самолетов модели 737 МАХ, которые так и не смогла поставить заказчикам. Из-за ситуации с Boeing 737 MAX корпорация терпит миллионные убытки.