Минский ксендз выехал в паломничество в Будслав на моноколесе 1 29.06.2020, 14:37

3,326

Фото: tut.by

Владислав Завальнюк планирует проехать по Беларуси 132 километра.

Настоятель Красного костела, минский ксендз-каноник Владислав Завальнюк стартовал в паломничество — его ждут 132 км на моноколесе. 2 июля он планирует прибыть в Будслав, где престольный праздник Будславской иконы Божией Матери из года в год собирал паломников со всего мира.

70-летний священник будет преодолевать по 35−40 км в сутки: на моноколесе, в своем церковном облачении и в специально подготовленной для такой погоды шляпе, под которой спрятан защитный шлем. Паломничество исключительно на воде — без еды. Сопровождать ксендза в пути на машине будет несколько прихожан Красного костела. На борту автомобиля отрывок из молитвы: «От пожара, голода, войны и вирусной заразы береги нас, Боже».

Противокоронавирусный призыв появился не случайно: ксендз-каноник Владислав больше 13 лет участвует в пеших, водных и велосипедных пилигримках. Но в этом году, рассказывал настоятель tut.by, паломничества из-за пандемии отменили:

— Мне очень не хотелось отказываться от пилигримок. Немного подумал и решил, что можно найти безопасный вариант для прохождения пути. Конечно, вид транспорта необычный, поэтому я буду отдыхать, делать перерывы: все-таки это что-то новое и мало кто знает, как пройдет путешествие.

Поприсутствовать при старте паломничества ксендза-каноника собрались прихожане костела — и 29 минчан на моноколесах, которые организованно провели священника до выезда на трассу. Всех перед поездкой освятил архимандрит Сергей Гаек.

Один из провожающих — минский инструктор Игорь Сущенко, который тренировал и консультировал Владислава перед путешествием. Он на протяжении паломничества будет на связи с группой сопровождения и настоятелем — помогать с техническими вопросами, если такие возникнут.

— Это путешествие очень знаковое для меня лично, — признается Игорь. — Я не слышал, чтобы кто-то предпринимал такую длительную поездку в Беларуси на моноколесе, тем более с духовной миссией. Уверен, что за настоятелем будут следить и верующие, и обладатели электротранспорта не только из Беларуси: со словами поддержки нам уже писали моноколесники из России и Украины.