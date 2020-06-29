Специалисты не советуют пить воду из-под крана в Минске еще две недели 5 29.06.2020, 18:24

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Мнение инженера «Водоканала».

Подписчица телеграм-канала «Баста» поговорила с инженером из «Водоканала».

- Два дня его ждала, чтобы все выпытать о причинах проблем с водой, - пишет она. - Оказалось, обычная людская халатность.

Построили 17 километров новых труб, проверили их и забыли слить из них воду. Эта вода год спокойно себе кисла и всякая дрянь там водилась. Недавно запустили, наконец, эти трубы. Вся эта закисшая вода попала в хорошую. Очистка, естественно, даже справиться не могла.

Сейчас они раскольцовывают потихоньку другие районы, чтобы быстрее прошел весь этот поток воды, поэтому и в других районах она плохая. Не такая жуткая, как на западе Минска, но плохая.

Он сказал, минимум две недели воду в пищу не употреблять. Там уровень чего-то в 50 раз выше нормы. Ну и злиться, что делают из этого жуткую тайну. Лучше бы объяснили людям и максимум все сливали бы воду.

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