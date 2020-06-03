Ученым удалось разгадать тайну 3500-летней «дамы в колодце» 2 3.06.2020, 12:08

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Фото: Murat Akar / Alalakh Excavation

Женщина жила на территории турецкого древнего города Алалах.

Кости обнаружены примерно в 3200 км от того места, где родилась женщина.

Ученым в рамках проведенного исследования удалось разгадать тайну “дамы в колодце”, чей возраст составляет порядка 3500 лет. Останки женщины были обнаружены на территории турецкого древнего города Алалах, пишет lenta.ua.

Такое название находка получила, поскольку сделана на дне колодца. Посредством анализа ДНК удалось выяснить, что покойная имела центральноазиатское происхождение. При этом кости обнаружены примерно в 3200 км от того места, где родилась “дама”.

Итоги работы немецких археологов открывают для ученых лучшее понимание миграции жителей того периода. Неясно, являлась ли покойная рабыней, или представительницей захватчиков. Не исключено, что она вышла замуж и покинула родные земли.

На момент смерти женщине было порядка 40-45 лет, а на теле обнаружены следы многочисленных травм. Не исключено, что “дама в колодце” стала жертвой ограбления или негативных чувств по отношению к чужакам.