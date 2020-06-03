«Газпром» идет на антирекорд 3.06.2020, 13:57

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Транзит российского газа через Украину упал вдвое.

Объем российского газа, транспортируемого украинской ГТС за пять месяцев 2020 года, составил 20 млрд кубометров, пишет «Новое время».

Это на 46% меньше чем в аналогичный период прошлого года (36,9 млрд кубометров), сообщает Оператор ГТС Украины.

В январе-мае 2020 года средний суточный режим транзита составил 132 млн кубометров газа, а с марта зафиксировался на уровне 150−155 млн кубометров в сутки.

«При сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52−55 млрд кубометров, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины», — отметили в компании.

Вместе с тем, с начала 2020 «Газпром» полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из РФ (65 млрд кубометров на 2020 год). Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны.

Ранее сообщалось, что «Газпром» был вынужден останавливать транзит газа через Польшу.

Также сообщалось, что резко упал транзит российского газа в Турцию.