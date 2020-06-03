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«Газпром» идет на антирекорд

  • 3.06.2020, 13:57
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«Газпром» идет на антирекорд

Транзит российского газа через Украину упал вдвое.

Объем российского газа, транспортируемого украинской ГТС за пять месяцев 2020 года, составил 20 млрд кубометров, пишет «Новое время».

Это на 46% меньше чем в аналогичный период прошлого года (36,9 млрд кубометров), сообщает Оператор ГТС Украины.

В январе-мае 2020 года средний суточный режим транзита составил 132 млн кубометров газа, а с марта зафиксировался на уровне 150−155 млн кубометров в сутки.

«При сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52−55 млрд кубометров, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины», — отметили в компании.

Вместе с тем, с начала 2020 «Газпром» полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из РФ (65 млрд кубометров на 2020 год). Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны.

Ранее сообщалось, что «Газпром» был вынужден останавливать транзит газа через Польшу.

Также сообщалось, что резко упал транзит российского газа в Турцию.


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