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Экс-лидер фракции «Единой России» получил 8,5 года колонии за убийство собутыльника

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  • 3.06.2020, 20:02
  • 3,046
Экс-лидер фракции «Единой России» получил 8,5 года колонии за убийство собутыльника
Владимир Корнилов
Фото: Юлия Базай / admpereslavl.ru

У единоросса произошла пьяная ссора.

Суд в Переяславле-Залесском Ярославской области признал бывшего лидера фракции «Единая Россия» в местной городской думе Владимира Корнилова виновным в убийстве, передает interfax.ru.

Корнилову назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.

По версии следствия, депутат совершил убийство в декабре 2019 года. У него произошла пьяная ссора с собутыльником, из-за чего он избил и задушил его. Корнилов добровольно сложил с себя полномочия депутата в день задержания.


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