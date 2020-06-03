Экс-лидер фракции «Единой России» получил 8,5 года колонии за убийство собутыльника 3 3.06.2020, 20:02

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Владимир Корнилов

Фото: Юлия Базай / admpereslavl.ru

У единоросса произошла пьяная ссора.

Суд в Переяславле-Залесском Ярославской области признал бывшего лидера фракции «Единая Россия» в местной городской думе Владимира Корнилова виновным в убийстве, передает interfax.ru.

Корнилову назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.

По версии следствия, депутат совершил убийство в декабре 2019 года. У него произошла пьяная ссора с собутыльником, из-за чего он избил и задушил его. Корнилов добровольно сложил с себя полномочия депутата в день задержания.