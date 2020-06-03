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Власти Беларуси ввели новый сбор по тунеядскому декрету

  • 3.06.2020, 20:47
  • 1,371
Власти Беларуси ввели новый сбор по тунеядскому декрету
ФОТО: KRAJ.BY

«Саша 3 процента» решил еще содрать денег с безработных белорусов.

Белорусам, которые онлайн хотят узнать, не внесли ли их в базу не занятого в экономике населения, теперь нужно заплатить. Ранее услуга предоставлялась на Едином портале электронных услуг бесплатно. Заплатить придется и за предоставление информации, не включили ли вас в число тех, кто должен по полным тарифам оплачивать некоторые ЖКУ, передает tut.by.

С 1 декабря 2018 года в Беларуси запустили базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. С этой даты белорусы могут онлайн проверить, не включили ли их в базу тунеядцев, — на Едином портале электронных услуг. Эта услуга была бесплатной. Однако сейчас пользователи обратили внимание, что теперь ее предоставляют за деньги.

В Национальном центре электронных услуг рассказали, что услуга 3.33.03.2 «предоставление сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике» стала платной с марта этого года. Тариф — 0,42 рубля за один заказ. «Услуга предоставляется физическим лицам по предоплате. В момент получения услуги будет выставлен номер заказа для оплаты в ЕРИП, — уточнили в НЦЭУ. — Для получения доступа к услуге необходимо направлять заявку, заключается договор, оплата за услугу проходит по ежемесячным актам выполненных работ». В НЦЭУ уточнили, что получать услугу могут граждане в отношении себя лично.

Заплатить 0,42 рубля также придется за информацию, включили ли вас по тунеядскому декрету в число тех, кто должен оплачивать некоторые ЖКУ по полным тарифам. Код этой услуги — 3.33.04.2.


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