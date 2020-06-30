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Путин подписал «загадочный» указ для военных РФ

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  • 30.06.2020, 8:49
  • 8,762
Путин подписал «загадочный» указ для военных РФ
Фото: ТАСС

В нем впервые не указаны важные детали.

Глава России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.

Документ опубликован на сайте правовой информации. Особенностью указа является то, что впервые в нем не указана продолжительность сборов. Хотя в предыдущих указах, с 2014 года, озвучивались сроки в два месяца, сообщает obozrevatel.com.

К сборам в российской армии будут привлечены также нацгвардейцы, госохрана и ФСБ. Обеспечением сборов будет заниматься правительство и местная власть.

Источник: obozrevatel.com

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