Вирусолог рассказал, дойдет ли до наших широт новая мутация коронавируса, заражающая в восемь раз быстрее 22 30.06.2020, 11:49

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Новый штамм открыли в США.

Американские ученые открыли новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 — по их словам, она заражает человека в восемь раз быстрее, да к тому же с трудом обнаруживается иммунной системой организма. Дойдет ли она до европейской части России и стран, расположенных на одной с ней широте, и стоит ли ее бояться, изданию kp.by объяснил заместитель директора по инновационной работе НИИ Пастера (Санкт-Петербург, РФ), вирусолог Александр Семенов.

- По сути, происходит нормальный процесс - вирус преодолевает межвидовой барьер, - отмечает Семенов. - Популяция вируса насчитывает триллионы частиц. И преимущество получают те из них, которые лучше приспособлены к внедрению в наши клетки. Представьте себе взломщика: чем лучше он сделал себе отмычку, тем он быстрее проникнет в квартиру. Тут то же самое, только на уровне микробиологии.

Новая мутация, констатирует эксперт, до нас, разумеется, рано или поздно дойдет. Не исключено даже, что уже дошла - а если и не та самая, которую обнаружили американские исследователи, то какая-нибудь другая с такими же свойствами. Вот только бояться этого не стоит.

- Все дело в том, что вирус - это, грубо говоря, паразит, живущий в нашем с вами организме, - продолжает Александр Семенов. - У паразита нет цели убить своего носителя - иначе он попросту не сможет существовать. «Идеал» и «высшая цель» любого вируса - заразить всех своих хозяев, но при этом превратиться в обычную хроническую инфекцию или инфекцию типа сезонной простуды. Поэтому по мере того, как SARS-CoV-2 будет становиться все более и более заразным, его летальность, напротив, будет ослабевать.