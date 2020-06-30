Первый тур выборов президента в Польше: обнародованы результаты 30.06.2020, 12:06

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Фото: charter97.org

Второй тур президентский выборов состоится 12 июля.

В Польше Национальная избирательная комиссия обнародовала результаты первого тура голосования за президента страны, сообщает TVN24.

Отмечается, что действующий глава Анджей Дуда набрал наибольшее количество голосов электората - 43,50%.

Второе место занял мэр Варшавы, кандидат от партии «Гражданская оппозиция» Рафал Тшасковський с 30,46% голосов.

Антисистемный кандидат Шимон Головня набрал 13,87% и занял третье место.

Второй тур президентский выборов состоится 12 июля.

В Польше прошли президентские выборы. По результатам голосования, во второй тур вышли действующий президент Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковський. Трудно спрогнозировать, кто станет победителем. Огромное значение будет иметь, как распределятся голоса кандидатов, которые не прошли первого тура.