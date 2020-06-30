Жительница Бобруйска: Лукашенко нужно сменить 6 30.06.2020, 15:21

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Архивное ФОТО: BELSAT.EU

От государства белорусам нет никакой помощи.

Жительница Бобруйска пишет, почему она принимает участие во всех доступных формах протеста – от уличных акций до флешмобов, сообщает пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь".

"У меня трое детей, подростки, - говорит она. - Две девочки и мальчик. Сегодня пошли с ними по обувным магазинам, потому что на лето нужна обувь. Только сегодня потому, что все болели, с марта практически ничего не зарабатывали с мужем (работаем оба на госпредприятиях) и все деньги уходили на лекарства и еду.

От государства помощи никакой не было, более того, мужа с пневмонией и температурой заставляли ходить на работу.

Сейчас появилось немного свободных денег, моя мама добавила немного и мы пошли за покупками. Скажу так: мы купили только дочкам, потому что на сына не хватило, будет ходить в рванье какое-то время.

Если не сменить Лукашенко, то в следующем году мы всей семьей будем в лучшем случае лапти плести, и это совсем не шутка. Я устала плакать, я устала так жить, я устала работать ни за что. Поэтому и сама принимаю участие во всех протестах, что сейчас происходят – от пикетов до Флешмоба солидарности, и других прошу поддержать".