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В последний день июня снова выросли доллар и евро

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  • 30.06.2020, 17:28
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В последний день июня снова выросли доллар и евро

А курс российского рубля стал ниже.

Во вторник, 30 июня, в результате торгов валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы доллара и евро продолжили рост, передает «Еврорадио».

Так, доллар подорожал на BYN 0,0115 и стал стоить 2,4123 рубля, евро вырос на BYN 0,0036, и теперь его можно купить за 2,7071 рубля.

А вот курс российского рубля, наоборот, стал ниже на BYN 0,0083, и теперь 100 российских рублей нам обойдутся в 3,4223 белорусских рубля.


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