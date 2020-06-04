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«Стоп таракан!»: пикеты в поддержку Тихановских проходят в десятках городов страны

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  • 4.06.2020, 8:29
  • 6,704
«Стоп таракан!»: пикеты в поддержку Тихановских проходят в десятках городов страны
Фото: «Белсат»

Свой город, место и время можно найти в подробном расписании.

Пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских проходят в десятках городов страны, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Расписание легальных пикетов

Барановичи, пл. Ленина, 1, 18.00 – 22.00, ежедневно,

Березино, ул. Хониново, 14, 15.00 – 20.00, 4 июня,

Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33, 14.00 – 20.00, 4, 5 июня,

Борисов, ул. Гагарина, 105А, 15.00 – 20.00, 6 июня,

Брест, ул. Советская, 62, 18.00 – 21.00, ежедневно,

Боровляны, ул. Березовая Роща, 108, 18.30 – 20.30, 4 июня,

Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 5А, 12.00 – 16.00, 6 июня,

Витебск, ул. Ленина, 26А, 15.00 – 20.00, ежедневно,

Воропаево, ул. Ленинская, 124, 16.30 – 22.00, 7 июня,

Гомель, ул. Советская, 27, 16.45 – 22.00, ежедневно,

Городок, ул. Баграмяна, 22, 16.00 – 18.00, 4 июня,

Докшицы, ул. Ленинская, 14, 12.00 – 22.00, 8 июня,

Жодино, ул. 50 лет Октября, 20, 15.00 – 20.00, 5 июня,

Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 83/2, 12.00 – 22.00, 4, 5 июня,

Крупки, ул. Московская, 61, 10.00 – 20.00, ежедневно,

Марьина Горка, ул. Советская, 4, 12.00 – 21.00, 7 июня,

Минск, ул. Хоружей, 8, 12.00 – 20.00, ежедневно,

Минск, ул Лобанка, 94, 20.00 – 22.00, ежедневно,

Минск, ул. Притыцкого, 101, 17.30 – 21.00, ежедневно,

Могилев, ул. Лепешинского, 18, 15.00 – 19.00, ежедневно,

Могилев, ул. Первомайская, 57, 12.00 – 19.00, 7 июня,

Молодечно, ул. Притыцкого, 13, 18.00 – 21.00, 4 июня,

Наровля, ул. Пионерская 2А, 17.00 – 20.00, ежедневно,

Новополоцк, ул. Молодежная, 92, 20.00 – 22.00, ежедневно,

Орша, ул. Площадь Ленина, 2, 17.00 – 20.00, ежедневно,

Осиповичи, ул. Сумченко, 63Б, 12.00 – 20.00, 6 июня,

Пинск, ул. Центральная, 23, 12.00 – 22.00, ежедневно,

Полоцк, ул. Зыгина, 57А, 18.00 – 22.00, ежедневно,

Речица, ул. Пролетарская, 118, 17.00 – 22.00, 3, 4, 5 июня,

Речица, ул. Молодежная, 7, 10.00 – 12.00, 3, 4, 5 июня,

Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2/1, 18.00 – 20.00, ежедневно,

Солигорск, сквер Любви и Верности, 16.00 – 19.00, ежедневно,

Щучин, ул. Советская, 4, 14.00 – 19.00, 6 июня.

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