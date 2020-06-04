«Стоп таракан!»: пикеты в поддержку Тихановских проходят в десятках городов страны

«Стоп таракан!»: пикеты в поддержку Тихановских проходят в десятках городов страны7
- 4.06.2020, 8:29
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Свой город, место и время можно найти в подробном расписании.
Пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских проходят в десятках городов страны, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Расписание легальных пикетов
Барановичи, пл. Ленина, 1, 18.00 – 22.00, ежедневно,
Березино, ул. Хониново, 14, 15.00 – 20.00, 4 июня,
Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33, 14.00 – 20.00, 4, 5 июня,
Борисов, ул. Гагарина, 105А, 15.00 – 20.00, 6 июня,
Брест, ул. Советская, 62, 18.00 – 21.00, ежедневно,
Боровляны, ул. Березовая Роща, 108, 18.30 – 20.30, 4 июня,
Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 5А, 12.00 – 16.00, 6 июня,
Витебск, ул. Ленина, 26А, 15.00 – 20.00, ежедневно,
Воропаево, ул. Ленинская, 124, 16.30 – 22.00, 7 июня,
Гомель, ул. Советская, 27, 16.45 – 22.00, ежедневно,
Городок, ул. Баграмяна, 22, 16.00 – 18.00, 4 июня,
Докшицы, ул. Ленинская, 14, 12.00 – 22.00, 8 июня,
Жодино, ул. 50 лет Октября, 20, 15.00 – 20.00, 5 июня,
Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 83/2, 12.00 – 22.00, 4, 5 июня,
Крупки, ул. Московская, 61, 10.00 – 20.00, ежедневно,
Марьина Горка, ул. Советская, 4, 12.00 – 21.00, 7 июня,
Минск, ул. Хоружей, 8, 12.00 – 20.00, ежедневно,
Минск, ул Лобанка, 94, 20.00 – 22.00, ежедневно,
Минск, ул. Притыцкого, 101, 17.30 – 21.00, ежедневно,
Могилев, ул. Лепешинского, 18, 15.00 – 19.00, ежедневно,
Могилев, ул. Первомайская, 57, 12.00 – 19.00, 7 июня,
Молодечно, ул. Притыцкого, 13, 18.00 – 21.00, 4 июня,
Наровля, ул. Пионерская 2А, 17.00 – 20.00, ежедневно,
Новополоцк, ул. Молодежная, 92, 20.00 – 22.00, ежедневно,
Орша, ул. Площадь Ленина, 2, 17.00 – 20.00, ежедневно,
Осиповичи, ул. Сумченко, 63Б, 12.00 – 20.00, 6 июня,
Пинск, ул. Центральная, 23, 12.00 – 22.00, ежедневно,
Полоцк, ул. Зыгина, 57А, 18.00 – 22.00, ежедневно,
Речица, ул. Пролетарская, 118, 17.00 – 22.00, 3, 4, 5 июня,
Речица, ул. Молодежная, 7, 10.00 – 12.00, 3, 4, 5 июня,
Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2/1, 18.00 – 20.00, ежедневно,
Солигорск, сквер Любви и Верности, 16.00 – 19.00, ежедневно,
Щучин, ул. Советская, 4, 14.00 – 19.00, 6 июня.
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