Детям зараженных COVID в Барановичах отказываются делать тест 1 4.06.2020, 11:52

Родителям звонят из санстанции и отговаривают.

Детям зараженных коронавирусом в Барановичах отказываются делать тест на Covid-19. Звонят из санстанции и отговаривают, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Барановичи, новый микрорайон Боровки, - пишет читатель канала. - У родственницы жены и ее мужа – пневмония, подтвердилась вчера короновирусная инфекция. У них трое маленьких детей.

Вчера же же позвонили из санстанции и 10 минут уговаривали не делать тест детям. Рассказывали какая это неприятная процедура для детей, и про то, что тест в общем то бесполезен. Правдой в официальной информации даже не пахнет".

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