У домов активистов «Европейской Беларуси» дежурит милиция 10 4.06.2020, 22:05

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За решеткой уже находятся активисты Максим Винярский, Андрей Войнич, Алесь Круткин и Сергей Мацкойть.

Активист "Европейской Беларуси" Сергей Мацкойть сейчас находится под арестом в тюрьме на улице Окрестина в Минске. Срок ареста неизвестен, его арестовали на рабочем месте и сразу лишили связи.

Милиция дежурит у домов Артема Черняка, Михаила Бондаренко, Евгения Афнагеля, Дмитрия Козлова и других активистов.

За решеткой также находятся активисты "Европейской Беларуси" Максим Винярский, Андрей Войнич, Алесь Круткин.