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Ученые назвали самые странные находки, обнаруженные на дне океана

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  • 5.06.2020, 21:55
  • 7,439
Ученые назвали самые странные находки, обнаруженные на дне океана
Иллюстрационное фото

На дне моря скрываются не только загадочные древние постройки.

Океан, покрывающий большую часть поверхности земного шара, изучен лишь на считанные проценты, поэтому таит в себе колоссальное количество всевозможных тайн и загадок. Ниже представлен топ самых странных вещей, обнаруженных на морском дне, пишет lenta.ua.

Мало кто знает, что у такого известного мегалитического сооружения, как Стоунхендж, есть подводный "брат", расположенный на дне озера Мичиган. Ученые наткнулись на него в 2007 году, когда искали затонувшие суда. Предполагается, что этой каменной структуре более десяти тысяч лет — так, по крайней мере, считают американские ученые, отмечая, что до сих пор неизвестно, как этот мегалит оказался на дне.

Другая не менее таинственная находка была сделана рядом с островом Бимини, который является частью Багамского архипелага. В 1968 году здесь нашли плоские каменные плиты, напоминающие дорогу. Странная подводная дорога тянется на две сотни метров и привлекает к Бимини множество исследователей и туристов.

На дне моря скрываются не только загадочные древние постройки, но и затонувшие корабли легендарных пиратов (одна только "Месть королевы Анны" Черной Бороды чего стоит!), затонувшие поезда (подводное кладбище поездов есть в районе Нью-Джерси), а также самые невероятные артефакты, в сравнении с которыми знаменитый Антикитерский механизм покажется детской игрушкой.


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