Ученые назвали самые странные находки, обнаруженные на дне океана 1 5.06.2020, 21:55

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Иллюстрационное фото

На дне моря скрываются не только загадочные древние постройки.

Океан, покрывающий большую часть поверхности земного шара, изучен лишь на считанные проценты, поэтому таит в себе колоссальное количество всевозможных тайн и загадок. Ниже представлен топ самых странных вещей, обнаруженных на морском дне, пишет lenta.ua.

Мало кто знает, что у такого известного мегалитического сооружения, как Стоунхендж, есть подводный "брат", расположенный на дне озера Мичиган. Ученые наткнулись на него в 2007 году, когда искали затонувшие суда. Предполагается, что этой каменной структуре более десяти тысяч лет — так, по крайней мере, считают американские ученые, отмечая, что до сих пор неизвестно, как этот мегалит оказался на дне.

Другая не менее таинственная находка была сделана рядом с островом Бимини, который является частью Багамского архипелага. В 1968 году здесь нашли плоские каменные плиты, напоминающие дорогу. Странная подводная дорога тянется на две сотни метров и привлекает к Бимини множество исследователей и туристов.

На дне моря скрываются не только загадочные древние постройки, но и затонувшие корабли легендарных пиратов (одна только "Месть королевы Анны" Черной Бороды чего стоит!), затонувшие поезда (подводное кладбище поездов есть в районе Нью-Джерси), а также самые невероятные артефакты, в сравнении с которыми знаменитый Антикитерский механизм покажется детской игрушкой.