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Рабочий БЕЛАЗа: Мой отец всегда считал Лукашенко недостойным

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  • 5.06.2020, 22:45
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Рабочий БЕЛАЗа: Мой отец всегда считал Лукашенко недостойным

Менять надо того, кто возомнил себя «царем».

Об этом сайту ex-press.by заявил 56-летний Николай: рабочий БЕЛАЗа из Жодино:

— На «выборы» пойду, потому что не хочу, чтобы «проголосовали» за меня. Всем известно: «главное не как голосуют, а как считают». Но попробую все-таки. Голосовал ли я за действующего? Нет, меня бы батя прибил.

Шучу, конечно, но он увидел его тогда еще и сразу все понял, очень сильно переживал, когда тот стал «президентом». Считал его недостойным. Бати нет уже 18 лет, и если он смотрит на нас с небес, то плачет.

Страшно то, в чем мы живем. Беларусь — не свободная страна, и я не поддерживаю ее экономический курс. Чего только стоит «рэжым» на БЕЛАЗе, когда за нами следят и ждут, когда кто-то «оступится», и это будет хорошим поводом уволить — такой один из провозглашенных методов оптимизации. Менять надо того, кто возомнил себя царем.


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