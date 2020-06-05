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«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси

  • 5.06.2020, 23:00
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
Фото: reuters

Где можно поставить подпись за Светлану Тихановскую.

Подписаться за Сергея и Светлану Тихановских на легальных пикетах в ближайшие дни можно будет по следующим адресам:

Барановичи, пл. Ленина, 1, 18.00 – 22.00, ежедневно,

Борисов, ул. Гагарина, 105А, 15.00 – 20.00, 6 июня,

Брест, ул. Советская, 62, 18.00 – 21.00, ежедневно,

Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 5А, 12.00 – 16.00, 6 июня,

Витебск, ул. Ленина, 26А, 15.00 – 20.00, ежедневно,

Воропаево, ул. Ленинская, 124, 16.30 – 22.00, 7 июня,

Гомель, ул. Советская, 27, 16.45 – 22.00, ежедневно,

Докшицы, ул. Ленинская, 14, 12.00 – 22.00, 8 июня,

Крупки, ул. Московская, 61, 10.00 – 20.00, ежедневно,

Марьина Горка, ул. Советская, 4, 12.00 – 21.00, 7 июня,

Минск, ул. Хоружей, 8, 12.00 – 20.00, ежедневно,

Минск, ул Лобанка, 94, 20.00 – 22.00, ежедневно,

Минск, ул. Притыцкого, 101, 17.30 – 21.00, ежедневно,

Могилев, ул. Лепешинского, 18, 15.00 – 19.00, ежедневно,

Могилев, ул. Первомайская, 57, 12.00 – 19.00, 7 июня,

Наровля, ул. Пионерская 2А, 17.00 – 20.00, ежедневно,

Новополоцк, ул. Молодежная, 92, 20.00 – 22.00, ежедневно,

Орша, ул. Площадь Ленина, 2, 17.00 – 20.00, ежедневно,

Осиповичи, ул. Сумченко, 63Б, 12.00 – 20.00, 6 июня,

Пинск, ул. Центральная, 23, 12.00 – 22.00, ежедневно,

Полоцк, ул. Зыгина, 57А, 18.00 – 22.00, ежедневно,

Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2/1, 18.00 – 20.00, ежедневно,

Солигорск, сквер Любви и Верности, 16.00 – 19.00, ежедневно,

Щучин, ул. Советская, 4, 14.00 – 19.00, 6 июня.


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