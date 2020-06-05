«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
- 5.06.2020, 23:00
Где можно поставить подпись за Светлану Тихановскую.
Подписаться за Сергея и Светлану Тихановских на легальных пикетах в ближайшие дни можно будет по следующим адресам:
Барановичи, пл. Ленина, 1, 18.00 – 22.00, ежедневно,
Борисов, ул. Гагарина, 105А, 15.00 – 20.00, 6 июня,
Брест, ул. Советская, 62, 18.00 – 21.00, ежедневно,
Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 5А, 12.00 – 16.00, 6 июня,
Витебск, ул. Ленина, 26А, 15.00 – 20.00, ежедневно,
Воропаево, ул. Ленинская, 124, 16.30 – 22.00, 7 июня,
Гомель, ул. Советская, 27, 16.45 – 22.00, ежедневно,
Докшицы, ул. Ленинская, 14, 12.00 – 22.00, 8 июня,
Крупки, ул. Московская, 61, 10.00 – 20.00, ежедневно,
Марьина Горка, ул. Советская, 4, 12.00 – 21.00, 7 июня,
Минск, ул. Хоружей, 8, 12.00 – 20.00, ежедневно,
Минск, ул Лобанка, 94, 20.00 – 22.00, ежедневно,
Минск, ул. Притыцкого, 101, 17.30 – 21.00, ежедневно,
Могилев, ул. Лепешинского, 18, 15.00 – 19.00, ежедневно,
Могилев, ул. Первомайская, 57, 12.00 – 19.00, 7 июня,
Наровля, ул. Пионерская 2А, 17.00 – 20.00, ежедневно,
Новополоцк, ул. Молодежная, 92, 20.00 – 22.00, ежедневно,
Орша, ул. Площадь Ленина, 2, 17.00 – 20.00, ежедневно,
Осиповичи, ул. Сумченко, 63Б, 12.00 – 20.00, 6 июня,
Пинск, ул. Центральная, 23, 12.00 – 22.00, ежедневно,
Полоцк, ул. Зыгина, 57А, 18.00 – 22.00, ежедневно,
Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2/1, 18.00 – 20.00, ежедневно,
Солигорск, сквер Любви и Верности, 16.00 – 19.00, ежедневно,
Щучин, ул. Советская, 4, 14.00 – 19.00, 6 июня.