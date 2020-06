Ученые выяснили, как будут выглядеть женщины через полвека 1 6.06.2020, 9:45

Эволюция даст неожиданный результат.

Ученые из Университета Хельсинки выяснили, что привлекательные женщины рожают на 16% больше детей, которые тоже отличаются красотой.

С каждым годом число красивых женщин увеличивается, но эти данные относятся только для женского пола.

Вместе с тем, ученый Стивен Стирнс из Йельского университета уверен, что у людей будущего уменьшится рост и увеличится вес, результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (перевод - unian.net).

Ученые объясняют, сейчас именно такие женщины рожают чаще по сравнению с "легкими" и высокими.

Ученые сошлись на мнении, что уже в ближайшие десятилетия представительницы прекрасного пола будут похожи между собой через ассимиляции и иммиграции.

Настоящей редкостью станут веснушки, а также голубые и зеленые глаза.

Американские исследователи MIT выяснили, что женщины имеют больше перспектив в политике и бизнесе. Потому что они чаще отказываются от взяток и больше заботятся о подопечных.