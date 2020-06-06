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Виктор Бабарико: До Нового года должен пройти референдум по изменению Конституции Беларуси

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  • 6.06.2020, 14:04
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Виктор Бабарико: До Нового года должен пройти референдум по изменению Конституции Беларуси

Об этом экс-банкир заявил на встрече с инициативной группой в Бресте.

Виктор Бабарико продолжает поездки по Беларуси и встречи со своими инициативными группами.

После Витебска и Гомеля он приехал в Брест.

Отвечая на один из вопросов возможный кандидат в президенты заявил, что, по его мнению, до Нового года должен пройти референдум по изменениям в Конституции Беларуси.

В первую очередь - по вопросам ограничения двумя сроками правления президента и по вопросам, касающимся разделения властей.


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