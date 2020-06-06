Reuters узнал о планах США ввести санкции против десятков танкеров 6.06.2020, 15:56

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Речь идет о танкерах, занимавшихся вывозом нефти из Венесуэлы.

США могут ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает РБК.

Некоторые из ограничений могут быть обнародованы уже в ближайшем будущем, некоторые — позже, если торговля с Венесуэлой будет продолжаться, передает издание.

Санкции могут коснуться 25 супертанкеров, которые могут перевозить до 2 млн барр. нефти, и 17 более мелких судов. «Итоговый эффект может стать ясным сигналом для всех судовладельцев: считайте Венесуэлу запретной зоной», — сказал один из источников.

В начале недели Вашингтон наложил санкции на четыре судовладельческие компании, в том числе на их корабли, за то, что они перевозили нефть из Венесуэлы. Суда зарегистрированы на Маршалловых островах и в Греции. Минфин США считает, что они перевозили нефть в феврале—апреле 2020 года. После наложения санкций их американские активы будут заблокированы, также они не смогут заключать сделки с компаниями США и гражданами страны.

США считают диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро нелегитимным главой государства, а его правительство — коррумпированным. В качестве президента в Вашингтоне признают спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо, который объявил себя временным главой государства.

В январе 2019 года США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. При этом администрация США оставила за собой право выдавать временные лицензии на транзакции с компанией. С помощью ограничений Вашингтон пытается помешать Мадуро откачать средства из нефтяной компании, сообщали чиновники.

В апреле 2019 года США ввели санкции против двух компаний, которые перевозили нефть на Кубу, и 34 танкеров PDVSA. В мае под ограничения попали еще две компании и два судна, связанные с перевозкой нефти из Венесуэлы на Кубу.

В феврале 2020 года президент США Дональд Трамп напомнил о давлении, которое США оказывает на покупателей венесуэльской нефти, и сообщил о готовности усилить его. В частности, американский президент упомянул о возможности новых, более серьезных санкций.